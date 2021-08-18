فتح تراخيص «الحنطور» وتحديد أماكن انتظار استعدادا للموسم السياحي بالأقصر  

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ بمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، حيث عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا موسعا، مع ممثلي ومسؤولي النقل البطيء، بحضور سكرتير مجلس مدينة الأقصر أشرف مصطفى الحجاجي، وإدارة المتابعة الميدانية بمجلس المدينة، وذلك للتأكيد على التزام سائقي الحنطور بما يساهم في تهيئة وإنجاح الموسم السياحي الجديد.

وشهد الاجتماع مناقشة مشكلة سائقي عربات الحنطور داخل نطاق المدينة والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث أشار «لطفي» إلى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية للموسم السياحي والعمل على توفير كل متطلبات السياح بسهولة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتحديد أماكن انتظار عربات الحنطور منعا للعشوائية والحفاظ على نظافة المدينة، وتوفير كافة الأجواء المناسبة استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية خلال الموسم السياحي بكامل الجاهزية.

كما وجه رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء بفتح باب الترخيص لعربات الحنطور المنتهية ترخيصها على أن يتم مصادرة أي عربة حنطور غير مرخصة بعد ذلك أو يقودها القاصرين أو حديثي السن، للحد من مخالفات سائقي «الحنطور»، والحفاظ على المظهر الحضاري أمام السائحين الأجانب وزائري المحافظة السياحية.