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تجديد حبس سائق قتل زوجتة لعدم إعدادها الطعام في بنها

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تجديد حبس سائق قتل زوجتة لعدم إعدادها الطعام في بنها تجديد حبس سائق قتل زوجتة لعدم إعدادها الطعام في بنها

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها تجديد حبس سائق قتل زوجتة طعنا بالسكين في مساكن طابا دائرة قسم أول بنها بسبب خلاف على مصروف المنزل وعدم إعداد الطعام له فيما اعترف المتهم بجريمته امام جهات التحقيق وقام بمتثيل الواقعة تفصيلا أمام فريق النيابة العامه والمعمل الجنائى الذي انتقل لمعاية مكان الواقعة

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث قسم اول بنها يفيد تلقية بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهما بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة

انتقلت الاجهزة الامنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين«ا ح» سائق وزوجته وتدعى «ه س» 26 سنه بسبب الخلافات المنزلية وتوصلت التحريات ان السبب في الواقعة الخلاف على مصروف البيت وعدم إعدادها الطعام له عند عودته من العمل وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتم التحفظ على الزوج تحت تصرف النيابة

وأكد الجيران أن الزوجين وأسرتهما يتمتعان بالسيرة الطيبة سواء أسرة الزوج أو الزوجة كما أن الزوجة تخرجت من جامعة الأزهر وحفظت القران الكريم

وأضاف الجيران أن الخلافات التي كانت بين الزوجين كانت كغيرها من الخلافات التي تمتلئ بها المنازل ويتم حلها وتدارك الأمور موضحين انه قبل الواقعة كانت قد نشبت مشادة بين الزوجين وعلى إثرها تركت الزوجة بيت الزوجية وانتقلت لبيت والدها إلى أن تم حل الخلاف بينهما قبل الواقعة بيوم وتم حل المشاكل بين الزوجين وعادت الزوجة عش الزوجية بعد الصلح مباشرة

وأكد جيران الزوجين بالمنطقة أن الزوجين من أسرتين مسالمتين ولم يتوقعوا أن يحدث هذا بينهما يوما ما موضحين أن الخلافات بينهما كانت كأى خلافات بين زوجين ويتم تداركها بعد ذلك، إلا أنه اليوم فوجئوا بانطلاق صريخ من منزلهم بالمنطقة وعندما تدخلوا وجدوا الزوجة غارقة في دمائها

المصرى اليوم

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