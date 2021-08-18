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ضبط 1400 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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ضبط 1400 قضية تموينية خلال 24 ساعة ضبط 1400 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1400 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ابرزها أبرزها ضبط 2 طن دواجن مجمدة بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

المصرى اليوم

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