التحفظ على 5 أطنان أرز يحتوي شوائب في منفذ تمويني بالقليوبية

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حررت مباحث التموين في القليوبية محضرا لأحد فروع شركات تجارة الجملة في القليوبية لضط كمية كبيرة من الأرز التموينى يشتبة في عدم صلاحيته للاستخدام الأدمى لوجود شوائب عالية به وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ورود معلومات عن قيام أمين عهدة في فرع لإحدى شركات تجار الجملة بالتلاعب في حصص الأرز التموينى وترويج ارز غير مطابق للمواصفات.

فقامت حملة إستهدفت المنفذ وتم ضبط 5 طن أرز تموينى يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لإحتوائها على شوائب عالية بحوزة أمين العهدة وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.