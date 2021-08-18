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فى اكبر ضبطية ..مكافحة المخدرات تتحفظ على 195ألف قرص مخدر بالإسكندرية والشرقية

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فى اكبر ضبطية ..مكافحة المخدرات تتحفظ على 195ألف قرص مخدر بالإسكندرية والشرقية فى اكبر ضبطية ..مكافحة المخدرات تتحفظ على 195ألف قرص مخدر بالإسكندرية والشرقية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من رصد 2 من العناصر الإجرامية ،تبين من التحريات قيامهما بالإتجار بعقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهما ، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى و الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، وبحوزتهما (60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

وبمواجهتما إعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسيارة والهاتفان فى النقل والترويج ، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك الأقراص المخدرة بحوزتهما ، إعترفا بحصولهما عليها من شخصين ، بمحافظة الشرقية.

وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات ، وقيام المتهمان بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة وتوفير المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع وإنتاج تلك العقاقير وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين وكذا الترويج لتجارتهما غير المشروعة ، مُتخذين من أحد العقارات مسرحاً لمزاولة نشاطهما غيرالمشروع .

بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، وضبط بحوزتهم (450 كيلو جرام عجينة للأقراص الكبتاجون المعدة للكبس – 100 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول – 35 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الأيس– أدوات خاصة بالتصنيع والتغليف – كمية من المواد الخام الخاص بالتصنيع – مبلغ مالى – 9 هاتف محمول – عدد 3 سيارات ) وبمواجهتهم إعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم غير المشروع والهواتف المحمولة والسيارة للإستخدام فى عمليات النقل والترويج على النحو المشار إليه بالتحريات.

المصرى اليوم

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