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سيطر مشهد تشبث الكثير في عجلات الطائرة العسكرية الأمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابول بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، على الكثير خلال الأيام الماضية.

ومع تداول الفيديو بزاوية تصوير واحدة، تداول عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، فيديو يظهر كيف تشبث الأشخاص في الطائرة وأين كان مكانهم بالتحديد.

الفيديو الذي تم رصده كشف عن تشبثهم نحت الجناح فوق الدواليب لحظة اقلاعها وكان من ضمن الموجودين الشاب اللاجئ الافغاني الذي كان يصور سلفي.

في وقت سابق، كان أعلن الجيش الأمريكي عن فتح تحقيق بعد العثور على أشلاء بشرية في قاعدة عجلات الطائرة العسكرية وقال سلاح الجو الأمريكي، في بيان وفقاً لـ«cnn»، إن مكتب التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية الأمريكية فتح تحقيقًا بعد العثور على أشلاء بشرية في قاعدة عجلة طائرة C-17 التي أقلعت من أقلعت من مطار كابول الدولي.

وأضاف أنه تم اكتشاف الأشلاء بعد هبوط الطائرة في قاعدة العديد الجوية في قطر. وتابع بأن «الطائرة محتجزة حاليا لتوفير الوقت لجمع الأشلاء وتفتيش الطائرة قبل إعادتها إلى حالة الطيران».

واتخذ طاقم الطائرة قرار الإقلاع بسبب تدهور الوضع الأمني ​​في المطار بعد أن اخترق مئات الأفغان محيط الطائرة وحاولوا التشبث بها. وانتشر مقطع فيديو لأفغان يركضون مع الطائرة، كما انتشر مقطع فيديو يظهر على ما يبدو مدنيين أفغان يسقطون من جانب الطائرة في الجو.