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سعوديون يقتحمون ورش البحرين.. وسكان الشرقية يلجؤون لهم هرباً من الأسعار

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سعوديون يقتحمون ورش البحرين.. وسكان الشرقية يلجؤون لهم هرباً من الأسعار سعوديون يقتحمون ورش البحرين.. وسكان الشرقية يلجؤون لهم هرباً من الأسعار
مراكز مختصة وعمالة مدربة وفارق الأسعار يصل إلى 60 %

سعوديون يقتحمون ورش البحرين.. وسكان الشرقية يلجؤون لهم هرباً من الأسعار

يلجأ كثيرٌ من سكان المنطقة الشرقية للذهاب إلى مملكة البحرين لزيارة مراكز صيانة السيارات التي تعود ملكيتها لمواطنين سعوديين هروباً من ارتفاع قيمة قطع غيار وإصلاح المركبات لتصل إلى حوالي 50 % من قيمتها في مراكز المنطقة الشرقية وتحديداً المراكز المختصة بالسيارات عالية القيمة والفخامة.

"سبق" زارت أحد المراكز المتخصصة في مملكة البحرين، وتحديداً في منطقة توبلي، لتجد مواطنين سعوديين فتحوا مراكزهم في البحرين وأكثر زبائنهم من ، وتحديداً من المنطقة الشرقية بحكم قرب المسافة.

أبو علي مالك أحد المراكز المتخصصة في السيارات الألمانية في البحرين، وهو سعودي الجنسية، قال افتتاح مراكز هنا اشتراطاتها سهلة، ولدينا عدد من العمالة كبير و90 % من زبائن المركز من السعودية.

وأضاف: مراكز السيارات الألمانية في السعودية، وتحديداً في المنطقة الشرقية بحكم قرب المسافة، يبالغون في الأسعار بشكل كبير -ومع الأسف- أغلبيتهم يتعلم على سيارات الزبائن ناهيك عن سعر الإصلاح وقطع الغيار، فهنا في البحرين الأسعار متدنية ومعقولة سواء في قطع الغيار أو في أجرة اليد.

أبو أسيل أحد زبائن مراكز صيانة السيارات في البحرين، قال من سنوات وأنا أقوم بصيانة سيارتي في البحرين، فالأسعار تفرق معي إلى أكثر من 60 % من مراكز المنطقة الشرقية، إضافة إلى قطع الغيار المنخفضة بشكل كبير، والعمالة المدربة والمتخصصة، فمع الأسف لدينا عمالة يتم تدريبها على الزبائن وهناك ضحايا بسببهم، والمسافة 25 كيلو فقط مسافة جسر الملك فهد، فهل تستحق أنني أعمل صيانة لسيارتي بفارق سعر يتجاوز النصف؟

يُذكر أن المنطقة الشرقية يوجد بها منطقتان لورش صيانة المركبات في الخُبر والدمام (صناعيات) وتعج بكثرة الورش والعمالة، فالبحث عن مركز متخصّص وعمالة متخصّصة قد يكلفك كثيراً من الوقت والمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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