أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية -
ورشة عمل إقليمية لبحث أثر التقنية المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة -
تساعد الحالمين بحزمة خدمات.. وكيل إمارة مكة يدشن "إنجاب" -
أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة -
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً -
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
إنفاذًا لتوجيهات الملك.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر -
المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر -
"التعاون" يصل الرياض لمواجهة "النصر".. والرباط الصليبي يصيب "زايد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة الحوار مع طالبان

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجزائر تشهد مسابقات "بياتلون الكلاب" في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2021

الجزائر تشهد مسابقات "بياتلون الكلاب" في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2021

فرق عسكرية موسيقية روسية وأجنبية تستعد لمهرجان "برج سباسكيا" الدولي في موسكو

فرق عسكرية موسيقية روسية وأجنبية تستعد لمهرجان "برج سباسكيا" الدولي في موسكو

مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل

مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ