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"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
ورشة عمل إقليمية لبحث أثر التقنية المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
تساعد الحالمين بحزمة خدمات.. وكيل إمارة مكة يدشن "إنجاب"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
أمانة جدة تغلق 33 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
بعد المقطع المتداول.. مغردون يشيدون بتنظيم عملية غسيل الكعبة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
"خالد للعيون" يجري عمليتين بأحدث الطرق العالمية لمريضين يعانيان ضعفاً بصرياً شديداً
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
إنفاذًا لتوجيهات الملك.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
"التعاون" يصل الرياض لمواجهة "النصر".. والرباط الصليبي يصيب "زايد"
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة الحوار مع طالبان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:33 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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