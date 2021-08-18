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وزيرة "البيئة" : خطة لحماية العاملين بالمنظومة وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقايتهم من كورونا

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وزيرة "البيئة" : خطة لحماية العاملين بالمنظومة وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقايتهم من كورونا وزيرة "البيئة" : خطة لحماية العاملين بالمنظومة وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقايتهم من كورونا

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أكدت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظات الأربعة بطرق الوقاية من واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل كالمدافن الصحية والمقالب والمحطات الوسيطة ، إلى جانب توعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وادوات التطهير اثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وإهمية النظافة العامة وتأثيرتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض الى جانب إستخدام مجموعات العمل على مواقع التواصل الفيس بوك والواتس اب فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة من خلال نشر منشورات التوعية للحد من انتشار الأمراض.

المصرى اليوم

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