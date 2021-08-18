فقدت 30 كيلو من وزنها..سر «نيولوك» هنادي مهنا ورشاقتها الأخيرة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أثارت الفنانة هنادى مهنا الجدل في الفترة الأخيرة بسبب فقدانها للوزن الزائد بطريقة مذهلة في فترة قصيرة، وظهرت بلوك جديد أبهر جمهورها حيث تميزت بإطلالة رائعة ورشاقة غير مسبوقة.

هنادي مهنا

السر وراء رشاقة هنادى مهنا كشفه الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة المصنف عالميا، والذي أوضح بأن «هنادى» فقدت حوالى ٣٠ كيلو جراما من وزنها في فترة قصيرة، من خلال اتباع أفضل المعايير العالمية لتقديم أفضل خدمة طبية.

وكانت هنادي مهنا تصدرت مؤشرات البحث جوجل، بسبب نشر صور لها ظهرت فيها مفتقدة وزنها، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً، واعتقاد البعض أنها أجرت عملية تكميم معدة، وعلق عدد من متابعي هنادي على الإطلالة، إذ قالت إحدى المتابعات: «انتي إزاي خسيتي أوي كده».