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«البيئة»: توفير مهمات الوقاية لعدد 11.000 عامل بدعم من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لمواجهة "كورونا"

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«البيئة»: توفير مهمات الوقاية لعدد 11.000 عامل بدعم من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لمواجهة "كورونا" «البيئة»: توفير مهمات الوقاية لعدد 11.000 عامل بدعم من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لمواجهة "كورونا"

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توفير عدد 128 الف من مهمات الوقاية لعدد 11.000 عامل من عمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 12 مليون جنية من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزراة البيئة بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج (قنا واسيوط والغربية وكفرالشيخ) وذلك في إطار خطة الوزارة لمساعدتهم في مواجهة الظروف الإستثنائية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لوقايتهم من المستجد.

وأوضحت فؤاد أن الخطة تضمنت الإحتياجات الخاصة لحماية العاملين بالمنظومة من مهمات وقاية منها كمامات طبية، بدل وقائية ،احذية واقية واخرى مطاطية، قفازات ونظارات واقية وغيرها وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بإرتداء ادوات الحماية وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية في التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة في التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الخطة تشمل ايضا التأكد تماما من دفن النفايات في مواقع التخلص للحد من الفرز اليدوى في مصانع التدوير أو التعامل مع المخلفات بشكل مباشر وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية والجمعيات أهلية بكل محافظة من خلال التركيز الأكبر على الإستعانة بمعدات رفع المخلفات لسرعة إزالة أي تراكمات منعا للفرز بالشوارع والتنبيه على المواطنين بضرورة احكام غلق أكياس القمامة إلى جانب ضرورة تعقيم وغسل الحاويات والسيارات والمعدات التي تتعامل مع المخلفات برش المطهرات بعد انتهاء كل وردية على الأقل.

يأتى ذلك تزامنا مع خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد حيث اكدت الوزيرة على ان إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للمواطنين نظرا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لإستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن خلال تلك الفترة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات.

المصرى اليوم

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