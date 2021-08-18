بلاغ مواطن عن بئر مكشوفة يدفع "مياه الطائف" للتحرك لردمها

★ ★ ★ ★ ★

تشكل خطورة بحي رحاب بالحوية وتقع في أرض فضاء حولها عقوم ترابية

باشرت إدارة المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بلاغًا ورد لها عبر مواطن، عن وجود بئر مكشوفة تشكل خطورة بحي رحاب بالحوية في أرض فضاء حولها عقوم ترابية.

وقام مندوب مكتب الوزارة بمحافظة الطائف بمباشرة البلاغ حال وروده، والاتصال على مركز العمليات الموحد ٩١١ لطلب مندوب من الدفاع المدني، وتم إعداد محضر مشترك؛ حيث سيتم إكمال الإجراءات النظامية حسب الإجراءات المتبعة لتأمين البئر، وردمها فور الانتهاء من الإجراءات حسب المتبع.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة؛ من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.

وأضاف أن على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.