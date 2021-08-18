مد باب التقدم لاختبارات القدرات بـ 6 كليات في جامعة المنيا لـ22 أغسطس

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، مد باب التقدم لاختبارات القدرات إلى يوم 22 أغسطس الجاري بدلا من الخميس 19 أغسطس، لمنح فرصة للطلاب للتقدم للاختبارات.

وأكد «عبدالنبي» على تواصل فرع مكتب التنسيق الرئيسي، بجامعة المنيا، أعماله في تنظيم اختبارات القدرات، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، بكليات الفنون الجميلة «فنون، وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات، والتي بدأت السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، وتم المد ل 22 أغسطس الجاري، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov على شبكة الإنترنت.

وقال رئيس جامعة المنيا إنه تم توفير 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدي بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.