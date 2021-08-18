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«الداخلية»: غلق 810 محلا تجاريا بسبب مخالفة اجراءات كورونا خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: غلق 810 محلا تجاريا بسبب مخالفة اجراءات كورونا خلال 24 ساعة «الداخلية»: غلق 810 محلا تجاريا بسبب مخالفة اجراءات كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9649) شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (245) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (810) مخالفات لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاربعاء: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (9649) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9610) أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة».

وأضافت: «تم تحرير (810) مخالفات للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (245) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1500) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة».

المصرى اليوم

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