تغريدة وكيل "عبدالرزاق حمدالله" تُثير الجدل في "النصر"

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أثارت تغريدة لوكيل أعمال مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله؛ الجدل في النادي بعدما احتوت على ما يبدو أنها إسقاطات بحق مجالس إدارات النادي السابقة.

وقال وكيل أعمال اللاعب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "إنه الوقت لتجربة جديدة ونجاح آخر في بيئة يسودها الهدوء والسلام".

وتنوي إدارة النادي الجلوس مع اللاعب لتوضيح ما جاء في تلك التغريدة، وإن كان بها إسقاطات على الإدارات السابقة أم لا.

ونجح النصر في الفوز على ضمك في مباراة الجولة الأولى من مسابقة الدوري بأربعة أهداف لهدف؛ ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط.