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«الوطنية للإعلام» تطلق دورة تدريبية لحماية حقوق الملكية الفكرية

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«الوطنية للإعلام» تطلق دورة تدريبية لحماية حقوق الملكية الفكرية «الوطنية للإعلام» تطلق دورة تدريبية لحماية حقوق الملكية الفكرية

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في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، للتنسيق والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة لتفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية والتحول الرقمي وكذلك دعم الدولة المصرية من خلال إعلام واعي ومتطور والعمل على تحفيز أبنائها للعمل على تطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر لمواكبة التطور العالمي والحفاظ على حقوق الهيئة ومصنفاتها الفنية.


فقد انطلقت اليوم فعاليات الـدورة الـتخصصية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني تحت رعاية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وقد افتتح أعمال الدورة المهندس عمرو محفوظ مساعد وزير الاتصالات والدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وبحضور أحمد عبدالغنى، القائم بأعمال مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية وعدد من مدراء الهيئة التنفيذيين. وتستهدف الدورة التدريبية، التي سوف تعقد على مدار يومين بمقر بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، رفع الوعي وبناء القدرات في مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني ونقل الخبرات الفنية التي تتمتع بها «ايتيدا» كونها جهة خبرة فنية في قضايا الملكية الفكرية وكذلك في إطار دورها في تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في كافة قطاعات الدولة المختلفة.

وسوف تتضمن الدورة التدريبية مجموعة من المحاضرات الفنية والتي تناولت كيفية استخراج الأدلة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرصنة المحتوى الرقمي المشفر وصوره الفنية، ومناقشة الـعـلامـات التجاريـة والرسـوم والـنـمـاذج الصنـاعـيـة، والمعايير الفنية للحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني.

المصرى اليوم

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