«شرطة المرور»: حملات مكثفة على الطرق السريعة تضبط 2769 مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسةة اللواء مؤمن السعدي مدير الادارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة،لرصد المخالفات علي الطرق السريعة والفرعية ، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 2769 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاربعاء: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ،فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (2769) مخالفة مرورية متنوعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية»