«عانينا من الأئمة غير المؤهلين».. أول تعليق من «الشيوخ» على برنامح «الإمام المفكر»

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أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإعلان وزارة الأوقاف تنفيذ أولى خطوات إطلاق أول برنامج تدريبى من نوعه للأئمة والذى أطلقت عليه برنامج «الإمام المفكر»، مشيرا إلى أهمية ذلك البرنامج الجديد في خلق جيل جديد من الأئمة والعلماء المتميزين والمفكرين ليس فقط في علوم الدين وإنما في كافة العلوم العصرية.

وقال توفيق في تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، إن تلك الخطوة تساعد إنشاء جيل جديد من أئمة المساجد بمثابة قادة رأى دينى على قدر عال من التميز والكفاءة والعلم قادرة على التوعية السليمة وتجديد الفكر.

وأضاف: عانينا في الفترات السابقة من إعتلاء أئمة غير مؤهلين لمنابر المساجد وبعض المنابر الإعلامية، ما تسبب في تشويه بعض الأفكار لدى المواطنين ولاسيما الشباب.

وأكد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، على أهمية إعداد أئمة المساجد جيدا، بشكل يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي، من خلال برنامج «الإمام المفكر»، حتي يكونوا قدوة في الفكر والتعامل والمظهر والتمكن من أدوات الخطابة، ليتمكنوا من تصحيح الأفكار والمفاهيم الدينية المغلوطة لدى الشباب، ماسيكون له آثار مجتمعية بناءة في الفترة المقبلة من خلال التوعية الدينية السليمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكثيف تلك البرامج والدورات التأهيلية بوزارة الأوقاف لتشمل كافة الأئمة بالقرى والمراكز المختلفة، نظرا لأهميتها في مواجهة كافة أشكال التطرف الفكرى.