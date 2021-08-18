حارس طلائع الجيش يحسم الجدل حول هدف الأهلى الملغي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش عن لقطة الأهلي المثيرة في مباراة طلائع الجيش وإخراج الكرة من على خط المرمى.

وقال بسام في تصريحات تليفزيونية: «ملحقتش أشوفها والله لاني كنت راجع بضهري».

وتابع: «لما شوفت اللقطة بعد المباراة تأكدت أن لازم نطبق تقنية خط المرمى».

وأضاف: «في كورة اتحسبت عليا زي دي بالظبط ومكانتش هدف والمرة دي متحسبتش، احنا من بعد مباراة المحلة وطلائع الجيش مبقاش حد يحسب الكورة دي غير لما يبقى متأكد 100%».

واختتم بسام تصريحاته: «لو الكورة 100% جول كانت هتتحسب أكيد».