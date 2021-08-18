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حارس طلائع الجيش يحسم الجدل حول هدف الأهلى الملغي

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حارس طلائع الجيش يحسم الجدل حول هدف الأهلى الملغي حارس طلائع الجيش يحسم الجدل حول هدف الأهلى الملغي

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تحدث محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش عن لقطة الأهلي المثيرة في مباراة طلائع الجيش وإخراج الكرة من على خط المرمى.

وقال بسام في تصريحات تليفزيونية: «ملحقتش أشوفها والله لاني كنت راجع بضهري».

وتابع: «لما شوفت اللقطة بعد المباراة تأكدت أن لازم نطبق تقنية خط المرمى».

وأضاف: «في كورة اتحسبت عليا زي دي بالظبط ومكانتش هدف والمرة دي متحسبتش، احنا من بعد مباراة المحلة وطلائع الجيش مبقاش حد يحسب الكورة دي غير لما يبقى متأكد 100%».

واختتم بسام تصريحاته: «لو الكورة 100% جول كانت هتتحسب أكيد».

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