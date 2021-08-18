إسلام جمال: «والله كرة الأهلي لم تتخطى خط المرمى.. وفرحان جدًا للزمالك»

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تحدث إسلام جمال مدافع نادي طلائع الجيش عن اللقطة المثيرة للجدل في الشوط الأول من مباراة الأهلي.

وقال إسلام جمال في تصريحات تليفزيونية: «احنا راضيين بالتعادل من الأهلي وعملنا مباراة كويسة».

وتابع: «بصراحة كره الاهلى المثيرة للجدل مش جول والكرة لم تدخل المرمى بكاملها ونجحت في إبعادها قبل أن تتخطى خط المرمى بالكامل».

وأضاف: «انا على طول بعمل الحركة دي مع محمد بسام، بغطي من وراه لو هيطلع ولعبت على التوقع ده».

وواصل: «الحمد لله نجحت اشيل الكورة بنجاح ووالله ما دخلت لو الكورة كانت دخلت كانت جت في العارضة».

وقال فرحان جدا لفوز الزمالك وسألت على نتيجة مباراته مع دجلة أول ما خرجت من الملعب.