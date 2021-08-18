«الداخلية»: احباط تهريب بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد،بعد أن أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (أحد الأشخاص) بإستيراد حاوية مشمولها (ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات) من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة مخالفاً لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، ولقد أسفرت أعمالها عن ضبط (95 قطعة سلاح أبيض«كارت بلاستيك يشبه حافظة النقود مثبت عليه نصل معدنى ينطوى – 3 قطع»نبل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.