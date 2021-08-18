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معيط: حظر «دعم صادرات» للشركات غير المنضمة «التسجيل المسبق للشحنات»

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معيط: حظر «دعم صادرات» للشركات غير المنضمة «التسجيل المسبق للشحنات» معيط: حظر «دعم صادرات» للشركات غير المنضمة «التسجيل المسبق للشحنات»

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أكد وزير المالية، محمد معيط، أهمية تعزيز التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال، لتذليل أي عقبات وتيسير إجراءات الانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، خاصة أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل عبر الموانئ البحرية إلا من خلال نظام «ACI».

لفت معيط في بيان اليوم- الأربعاء- إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع الجهات المعنية بالحكومة لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة «ACI»، وقد صدرت توجيهات من مجلس الوزراء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدم تجديد أو استخراج سجل جديد للمستوردين أو المصدرين أو أصحاب النشاط الصناعى أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلا للشركات المنضمة إلى منظومة «ACI»، اعتبارًا من منتصف أغسطس الحالي، كما أنه لن يكون هناك «دعم صادرات» للشركات غير المنضمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل.

أضاف الوزير، أنه يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم من المستخلصين الجمركيين على المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، إضافة إلى السماح لمندوبى الشركات بإنشاء حسابات إلكترونية فرعية أيضًا على هذه المنصة؛ بما يساعد مجتمع الأعمال في متابعة شحناتهم إلكترونيًا.

المصرى اليوم

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