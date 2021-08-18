رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات يدعوا لسرعة التسجيل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ على الاستجابة لمقترحات مجتمع الأعمال، واتخاذ إجراءات فورية للتسهيل على مجتمع الأعمال وتشجيعه للانضمام في المنظومة الجديدة، وأن هذا التفاعل الإيجابي لوزير المالية يُسهم في بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين.

دعا «البهي» خلال ندوة مشتركة مع مصلحة الجمارك حول نظام التسجيل المسبق للشحنات، بحضور الشحات غتوري رئيس المصلحة، أصحاب الشركات لسرعة التسجيل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI»» قبل بدء التطبيق الإلزامي في أول أكتوبر المقبل، حتى يتحقق الهدف المنشود بخفض زمن الإفراج الجمركي للشحنات.

حضر الندوة الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وإبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، ونجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، والمهندس خالد ناصف سليم مستشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية.