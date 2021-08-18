في مسارات التحضيرية.. جامعة حائل تعلن نتائج الفرز الثاني للمقبولين بها

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قالت: عدم تأكيد القبول لا يحق للطالب أو الطالبة المطالبة بالمقعد

أعلنت جامعة حائل، نتائج القبول في المقاعد الشاغرة (الفرز الثاني والأخير) في مسارات السنة التحضيرية الثلاثة (المسار التمهيدي الصحي، والمسار العلمي الهندسي، والمسار الإنساني) والكلية التطبيقية (كلية المجتمع سابقاً).

ودعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، المقبولين، إلى الدخول على بوابة القبول على الرابط:

admission.uoh.edu.sa/Login.aspx، وتأكيد القبول قبل نهاية يوم غدٍ الخميس ١٩-٨-٢٠٢١ الساعة ١١:٥٩مساءً، مشيرة إلى أنه في حال عدم تأكيد القبول لا يحق للطالب أو الطالبة المطالبة بالمقعد.