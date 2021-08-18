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«أنت أقوى من المخدرات».. مهرجان رياضي ببنها
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:11 مساءً
«لماذا نترجم؟».. في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:11 مساءً
براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:11 مساءً
رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيسي مجلس الدولة وقضايا الدولة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:11 مساءً
يستدرج الفتيات عبر «فيس بوك» ويهتك عرضهن.. المشدد 10 سنوات لعامل (التفاصيل)
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:11 مساءً
رئيس الوزراء يتفقد استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني بالأقصر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:11 مساءً
«الرقابة الصحية»: ميكنة كافة العمليات الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية اعتبارًا من أكتوبر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:11 مساءً
نمو "مدينة الخيام" بقاعدة رامشتاين بألمانيا بسبب بطء إجراءات نقل اللاجئين الأفغان
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:06 مساءً
فيديو مروع.. حريق ضخم بمستودع بلاستيك في دبي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:03 مساءً
محافظ محايل يبحث أسباب الحوادث المرورية والتقاطعات والمطبات الاصطناعية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ردود غاضبة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:47 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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