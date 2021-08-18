ضبط 9 قضايا تموينية في شمال سيناء

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تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، من ضبط وتحرير 9 محاضر تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.

وأكد علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان له، أنه تم ضبط وتحرير 9 محاضر تموينية، لعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.