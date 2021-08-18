سعر التذكرة 2000 جنيه.. محمد رمضان يتابع تجهيزات حفله : جمهوري هيهز الأرض

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بعد عامين من إحياء آخر حفلاته في الساحل الشمالي، والذي أحدث جدلا كبيرا خلاله بسبب غناءه على المسرح عاريا، يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم حفلا ضخما يتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا الجمعة المقبل.

ويستعد «رمضان» لتقديم حفل استعراضي يقوم على الإبهار من خلال أحدث تكنولوجيا في الإضاءة والشاشات والإكسسوارات والملابس، وهناك اتفاق مع مصمم الرقصات هادي عويضة على تابلوهات راقصة حافلة بالمفاجآت بحسب منظمي الحفل.

وروج «رمضان» للحفل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «ثقة في الله جمهوري هيهز الأرض».

محمد رمضان يتابع تجهيزات حفله

محمد رمضان يتابع تجهيزات حفله

محمد رمضان يتابع تجهيزات حفله

«رمضان» الذي تواجد منذ فترة بالساحل الشمالي للأطمئنان على متابعة البروفات واستعدادت المسرح، يتوقع أن يحضر حفله 15 ألف متفرج، وهو مادفع الشركة المنظمة للتفكير في توسعة المسرح لاستقبال الجمهور المتوقع حضوره.وكشف منظمي الحفل عن تواجد محمد رمضان بشكل مستمر في البروفات لمتابعة الأمور النهائية تمهيدا لتقديم الحفل، وكشف محمود الشيخ ونبيل السويسي منظمي الحفل عن كواليس تواجد محمد رمضان أمام المسرح، يوميا، حتى موعد الحفل، وفور وصوله التف عليه الجمهور من أجل التقاط الصور معه.



الحفل الذي يحمل عنوان «أقوى حفل في الساحل»، تنقسم فئات التذاكر خلاله إلى 3 وهي 200، و750، و2000 جنيه.

محمد رمضان يتابع تجهيزات حفله

وعلق المايسترو محمد أبواليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية أن الفنان محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية أحد فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، ويحكم النقابات الثلاث قانون واحد، وهو الذي يتيح له إقامة الحفل، وتابع: دور نقابة المهن الموسيقية يقتصر على التوجيه والإرشاد، وليس منح أو منع التصريح طالما عضوا بأحد النقابات الثلاثة.

وشهد حفل رمضان الأخير بالساحل الشمالي قبل عامين ظهوره عاريا، حيث تخلى عن قميصه ،ليحدث ضجة كبيرة بين الجمهور.