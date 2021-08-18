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«فرسان ضي».. معرض فني جديد لـ22 شابا

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«فرسان ضي».. معرض فني جديد لـ22 شابا «فرسان ضي».. معرض فني جديد لـ22 شابا

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فرسان ضي الثالث للشباب العربي، هو عنوان المعرض الفنى الذي ينظمه اتيليه العرب للثقافة والفنون، لمجموعة من الفنانين المتميزين في مجالات النحت والتصوير والجرافيك والرسم الفائزون بجوائز المهرجان الثالث الذي يرأسه الدكتور أحمد نوار.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان كل من الفنانين الدكتور صلاح المليجي ود ايمن السمري ود محمد هشام والفنان طارق الكومي القومسيير العام لهذه الدورة.

ويضم المعرض، عددا كبيرا من الفنانين وهم أحمد سعيد- أحمد سليمان- أحمد طه جودة- أحمد شعبان- أروى دويدار- أسماء بخيت- إسراء عقيل- بلال قاسم- دعاء عبدالواحد- رحاب رشدى- زينب صبحى- سارة العقيلى- عبدالرحمن العجوز- على مجيد- عمر سنادة- محمد التهامى- محمد زيادة- محمد عيد- مى صبرى- نورهان ماهر- هدير جمال- هدير زردق) ويشارك كل فنان منهم بجناح خاص يضم تجربته التشكيلية.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس ادارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن مهرجان ضي في دوراته السابقة قدم العديد من الأسماء اللامعة الآن في الحركة التشكيلية المصرية مثل أحمد صابر وكريم حلمي ومحمد نجيب معين ومعاوية هلال ودعاء عبدالواحد ورواء الدجوي ومحمد تهامي ومني رفعت.

ويضيف هشام قنديل انه لابد من دعم المواهب الشابة وعرض اعمالها الفنية، ومنحها فرصتها الكاملة، مؤكدا على أن الفنانين المشاركين يؤكدون أن ولادة دائما بالمواهب الواعدة.

المصرى اليوم

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