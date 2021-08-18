«سي إن إن»: موظفو السفارة الأمريكية في كابول أتلفوا جوازات سفر بعض الأفغان

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دمر موظفون أمريكيون جوازات سفر بعض الأفغان عندما كانوا يتخلصون من جميع الأوراق الحساسة في السفارة الأمريكية في كابول استعدادًا للإخلاء الكامل.

ووفق سي إن إن، شارك مكتب النائب أندي كيم تحديثا مع الأشخاص الذين يطلبون المساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقالت الرسالة من مكتب كيم: «تم إلغاء مواعيد التأشيرات وجوازات السفر في السفارة، وتم إتلاف جوازات السفر التي كانت في حوزة السفارة». مضيفًا في الوقت الحالي، لا يمكن تقديم أي خدمات تأشيرات أخرى في أفغانستان.

وأوضح أن وزارة الخارجية الأمريكية تنصح جميع الأشخاص الذين ينتظرون بالعثور على مأوى وانتظار المزيد من التعليمات.

وشددت الرسالة من مكتب النائب كيم على «أنه لا ينبغي لهم الذهاب إلى المطار حتى يتم استدعاؤهم للقيام بذلك ويجب اتباع التعليمات بعناية».

ويتسبب عدم وجود جوازات سفر في تعقيدات كبيرة للأفغان الذين يحاولون الخروج من أفغانستان خوفا من طالبان. ومن غير الواضح سبب إتلاف جوازات السفر، لكن من المحتمل أن الدبلوماسيين قرروا أنه كان من الخطر أن تقع الوثائق في أيدي أعضاء طالبان، الذين قد يستهدفون هؤلاء الأفغان.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، لا تحمي الولايات المتحدة السفارة الأمريكية التي تم إخلاؤها بالكامل في كابول، مؤكدا أن المجمع يقع في منطقة شديدة التحصين.

وفي وقت سابق، سيطرت حركة طالبان على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى خارج البلاد، ودخلت طالبان العاصمة كابول، والقصر الرئاسي.