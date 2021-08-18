ضحايا نتيجة الثانوية العامة.. 4 حالات انتحار بعد ساعات من إعلانها (تفاصيل)

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بعد ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة أقدم 4 طلاب على الانتحار أمس الثلاثاء عقب علمهم بخبر رسوبهم في بعض المواد.

ألقت طالبة بنفسها من الطابق السادس بمحافظة المنوفية، وشنق طالب نفسه بقنا، وتناولت طالبة بتناول كمية من العقاقير الطبية، سقطت طالبة من الطابق الخامس في القليوبية،

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تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بلاغا بانتحار طالب الثانوية العامة في مركز أبوتشت وبالفحص تبين انه «عبد الله ع.»، 18 سنة، شنق نفسه داخل منزل أسرته بعد علمه برسوبه في الثانوية العامة، وحاول والده إنقاذه ونقله إلي المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي المنوفية قفزت طالبة في الثانوية العامة من الطابق السادس بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية بعد ورسوبها في 3 مواد، أصيبت بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولفظت أنفاسها قبل وصولها إلي المستشفى.

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انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتم الاستماع إلي أقوال شهود عيان وأفراد أسرتها للتأكيد من عدم وجود شبة جنائية في الواقعة.

وفي شبرا الخيمة أقدمت طالبة على الانتحار بعد نتيجة الثانوية العامة وألقت بنفسها من الطابق الخامس بمحافظة القليوبية ولقيت مصرعها قبل نقلها إلي المستشفى، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي منطقة الحادث وتم تحرير محضر واخطار النيابة العامة بالواقعة.

بعد إعلانها بخبر رسوبها لم تتحمل طالبة من منطقة سرس الليان بمحافظة المنوفية وتناولت كمية كبيرة من العقاقير الطبية، تم نقلها إلي مركز السموم، لإنقاذ حياتها.

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