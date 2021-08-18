الصحة العالمية: متغير "دلتا" قد يزيد خطر دخول المستشفيات

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المنظمة: لا يؤدي بالضرورة إلى وفاة عدد أكبر من الأشخاص

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، إن البيانات من بعض البلدان قد تشير إلى أن متغير "دلتا" يتسبّب في زيادة خطر دخول المصابين إلى المستشفيات، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى وفاة عددٍ أكبر من الأشخاص مقارنة بالسلالات الأخرى.

وذكرت "ماريا فان كيركوف"؛ المسؤولة الفنية بشأن فيروس "كورونا" في منظمة الصحة: "من حيث الشدة، رأينا بعض البلدان تشير إلى أن هناك خطراً متزايداً لدخول المستشفى للأشخاص المصابين بمتغير دلتا".

وأضافت: "لكننا لم نرَ أن هذا يترجم إلى زيادة الوفيات، الأشخاص المصابون بسلالة دلتا لم يتعرّضوا للوفاة بوتيرة أكثر من سلالات أخرى".

ويرى مسؤولو الصحة العالمية أن متغير "دلتا" خطير مثل السلالات الأخرى للأشخاص الذين يعانون أمراضاً كامنة مثل السمنة أو السكرى أو أمراض القلب.

وتعتقد "فان كيرهوف"؛ أن انتشار متغير "لامدا" آخذ في الانخفاض، بينما متغير "دلتا" لايزال يشهد ارتفاعاً في كل مكان يتم تحديد وجوده فيه.