أخبار عاجلة

«أنت أقوى من المخدرات».. مهرجان رياضي ببنها -
«لماذا نترجم؟».. في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب -
براءة عاطل من «الاتجار بالمخدرات» في المعادي -
رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيسي مجلس الدولة وقضايا الدولة -
يستدرج الفتيات عبر «فيس بوك» ويهتك عرضهن.. المشدد 10 سنوات لعامل (التفاصيل) -
رئيس الوزراء يتفقد استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني بالأقصر   -
«الرقابة الصحية»: ميكنة كافة العمليات الخاصة بتسجيل واعتماد المنشآت الصحية اعتبارًا من أكتوبر -
نمو "مدينة الخيام" بقاعدة رامشتاين بألمانيا بسبب بطء إجراءات نقل اللاجئين الأفغان -
فيديو مروع.. حريق ضخم بمستودع بلاستيك في دبي -
محافظ محايل يبحث أسباب الحوادث المرورية والتقاطعات والمطبات الاصطناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجران.. 106 جولات رقابية على المنشآت تنتهي بضبط 34 مخالفة و11 إنذارًا

Print
نجران.. 106 جولات رقابية على المنشآت تنتهي بضبط 34 مخالفة و11 إنذارًا نجران.. 106 جولات رقابية على المنشآت تنتهي بضبط 34 مخالفة و11 إنذارًا
شملت الأسواق والمراكز للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

نجران.. 106 جولات رقابية على المنشآت تنتهي بضبط 34 مخالفة و11 إنذارًا

نفذت أمانة منطقة نجران -ممثلة في بلدية شمال نجران- خلال اليومين الماضيين، 106 جولات رقابية شملت الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق منشأتين غير ملتزمتين بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات الصحة العامة، وضبط 34 مخالفة بلدية، وإنذار 11 منشأة بضرورة التقيد بالإجراءات البلدية النظامية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفة عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفاذًا لتوجيهات الملك .. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر

إنفاذًا لتوجيهات الملك .. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر

المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر

المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر

"التعاون" يصل الرياض لمواجهة "النصر".. والرباط الصليبي يصيب "زايد"

"التعاون" يصل الرياض لمواجهة "النصر".. والرباط الصليبي يصيب "زايد"

منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم

منح 96 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم