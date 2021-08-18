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«زراعة الإسكندرية»: قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز

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واصل مجلس الإعلام الريفي في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي في الاسكندرية، نشاطه بتنفيذ قافلة إرشادية لتوعية مزارعى العامرية، بالطرق الصحيحة لمكافحة حشائش الذرة والأرز.

استضافت القافلة الدكتور رمضان موسى، باحث أول بمركز البحوث الزراعية بالصبحيه، حيث تحدث عن أنواع الحشائش المختلفة وكيفية مقاومة كل نوع وشرح انواع المبيدات المناسبة وكيفية استخدامها والوقت المناسب للاستخدام، كما أجاب عن جميع أسئلة المزارعين كما تم معاينة بعض الحقول في منطقة القافلة.

وتناول «رمضان» بالشرح للمزارعين الأخطاء الموجودة في الزراعات، ثم طلب بعض المزارعين المشاركين في القافلة بعض الاستشارات الخاصة ببعض الخضروات، وأجرت اتصالا بالدكتور احمد راضي مسؤل المحاصيل بإدارة العامرية الزراعية حيث أجاب تليفونيا عن استفسارات المزارعين.

وجاءت القافلة من إعداد وتنظيم الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسؤولة الإعلام الريفي، وهبة صبحي مهندسة الإعلام الريفي بالمديرية، ومها فوزي مسؤل المحاصيل بإدارة خورشيد الزراعية وتجميع المزارعين.

"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)
"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)
"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)
"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)
"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)
"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)
"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)
"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)
"زراعة الاسكندرية": قافلة إرشادية لتوعية مزارعي العامرية لمكافحة حشائش الذرة والأرز (صور)

المصرى اليوم

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