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مجلس مدينة العريش يشن حملة لمصادرة عربات الكارو والخيول والجمال

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مجلس مدينة العريش يشن حملة لمصادرة عربات الكارو والخيول والجمال مجلس مدينة العريش يشن حملة لمصادرة عربات الكارو والخيول والجمال

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شنت رئاسة مركز ومدينة العريش، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة موسعة على شاطئ البحر وكورنيش العريش ، للقضاء على ظاهرة انتشار عربات الكارو والخيول والجمال، بعد الشكاوى المتعددة من المواطنين.

وأكد بيان صادر عن مدينة العريش، أنه تم تنفيذ حملة من قسم الإشغالات بالمجلس للقضاء على ظاهرة وجود الخيول والجمال ومصادرتها وتحرير محاضر لأصحابها وسوف تستمر هذه الحملات خلال فصل الصيف لهذا العام حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة السيئة والمخالفة للقانون.

وأهاب المجلس في البيان، المواطنين الذين يقضون أوقات المصيف على شاطئ البحر والكورنيش، الحرص على الأطفال، وعدم التعامل مع أصحاب الخيول والجمال واستئجارها ما يشجعهم على الاستمرار في هذا العمل السيئ المخالف للقانون والذى يعرض أطفالنا للخطر.

المصرى اليوم

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