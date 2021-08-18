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"هيئة الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان

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"هيئة الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان "هيئة الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان
قالت: مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات المسموح باستخدامها

فنّدت هيئة الغذاء والدواء ، الشائعات المتداولة حول الشعيرية سريعة التحضير، بأنها تسبب السرطان أو لها آثار سلبية خطيرة.

وأوضحت الهيئة أنه لم يثبت أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو آثارًا سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة (E-621)؛ مضيفة: تعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة الفنية السعودية تسمح باستخدام مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية التي يُرمز لها بـ"E-621"؛ حيث إنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافًا غذائيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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