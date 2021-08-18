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الطقس بشمال سيناء.. مائل للحرارة ونشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة

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الطقس بشمال سيناء.. مائل للحرارة ونشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة الطقس بشمال سيناء.. مائل للحرارة ونشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 20 و34 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 25 و32 درجة، ورفح ما بين 24 و31 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 20 و34 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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