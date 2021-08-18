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معلومة صادمة لمُحبي حمية "الصيام المؤقت".. الجوع إلى زيادة الوزن

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معلومة صادمة لمُحبي حمية "الصيام المؤقت".. الجوع إلى زيادة الوزن معلومة صادمة لمُحبي حمية "الصيام المؤقت".. الجوع إلى زيادة الوزن
خبيرة روسية توضح: الجسم "يعمل" بإيقاع خاص ويحتاج إلى الغذاء

معلومة صادمة لمُحبي حمية

فاجأت خبيرة تغذية روسية مُحبي "الصيام المتقطع" أو المؤقت، بأن الفترات الطويلة بين وجبات الطعام غالباً ما تؤدي إلى زيادة الوزن وليس إلى تخفيضه.

وأشارت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا؛ في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الفترات الطويلة بين وجبات الطعام أو الصوم المؤقت، مضرّة للصحة؛ لأن الجسم "يعمل" بإيقاع خاص، ويحتاج إلى الغذاء.. فعندما يترك الشخص وجبة طعام بهدف إنقاص الوزن أو لأنه نسي الفطور أو الغداء بسبب بعض الأعمال المهمة، يستهلك الجسم مخزونه الاحتياطي.

وأضافت، "إذا لم نطعم الجسم، فعليه أخذ الغذاء من مصدر ما.. فمثلاً الشخص يعمل والدماغ يبدأ باستخدام احتياطي الغلوكوز، لكي يستمر في نشاطه. يأخذ الدماغ الغلوكوز أولا من الدم ومن ثم من الكبد، وعندما ينفد هذا الاحتياطي يبدأ الجسم في تحطيم الكتلة العضلية. فإذا طالت الفترة بين وجبات الطعام، فمثلاً تناول الشخص الفطور في الثامنة صباحاً والوجبة التالية في الساعة 7 - 8 مساءً، فإن عملية التمثيل الغذائي في الجسم تصبح بطيئة".

وتابعت وفق " اليوم"، إذا حصل هذا مرة واحدة لن يوجد مشكلة. ولكن إذا أصبح عادة، فإن الشخص يخاطر بزيادة وزنه.

وتقول، "إذا حدث هذا مرة واحدة، فلن يحدث ما هو خطير. ولكن عندما تصبح هذه عادة، فإن عملية التمثيل الغذائي تصبح أبطأ. وعندما يجوع الشخص فترة طويلة، يكون بعدها مستعداً "لأكل بقرة بكاملها".. أي أنه يأكل كل شيء دون الالتفات إلى الشعور بالشبع، وعملية التمثيل الغذائي قد أصبحت بطيئة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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