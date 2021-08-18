بعد 20 عامًا في الخفاء.. قادة طالبان يستعدون للظهور علنًا للعالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤول بحركة طالبان، الأربعاء، إن قادة طالبان بأفغانستان سيظهرون أنفسهم للعالم، على عكس السنوات العشرين الماضية، عندما عاشوا في الخفاء.

ووفق رويترز أوضح مسؤول كبير في طالبان أن ظهور جميع قادة الحركة سيكون علنا وبشكل تدريجي، وقال: «ببطء وتدريجيا سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك أحدا في الخفاء».

وأضاف المسؤول إن أعضاء طالبان تلقوا أوامر بعدم الاحتفال بالاقتحام الأخير للبلاد، والذي أوصلهم إلى العاصمة كابول، مشيرًا إلى أنه يتعين على المدنيين تسليم الأسلحة والذخيرة.

وفي وقت سابق، فر رئيس البنك المركزي الأفغاني، أجمل أحمدي، من العاصمة الأفغانية كابول، وشكك في ولاء قوات الأمن الأفغانية، وألقى باللوم على الرئيس أشرف غني ومستشاريه «عديمي الخبرة في السقوط السريع والفوضوي»، بحسب وصفه.

وقال أحمدي في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: «كان انهيار الحكومة في أفغانستان في الأسبوع الماضي سريعًا وكاملاً، وكان مربكًا ويصعب فهمه، وهكذا بدأت الأحداث»، مشيرًا إلى أنه فر من البلاد عبر طائرة عسكرية دون تحديد وجهته، بعد إعلان الرئيس غني مغادرته أفغانستان.

وفي وقت سابق، سيطرت حركة طالبان على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى خارج البلاد، ودخلت طالبان العاصمة كابول، والقصر الرئاسي.