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السيطرة على حرائق القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وحدة الإطفاء الإسرائيلية وبمشاركة دولية وفلسطينية نجحت في السيطرة على الحرائق التي اندلعت في جبال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بعد جهود استمرت 52 ساعة كاملة، تمت السيطرة على كل الحرائق في مدينة القدس، في وقت تم إجلاء مئات العائلات من غربي المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث قضت الحرائق على 2500 هكتار من الأراضي، خاصة أشجار الصنوبر والأشجار الغابية في المدينة.

سبق أن وافقت إسرائيل على عرض السلطة الفلسطينية بالمساعدة في إخماد حرائق جبال مدينة القدس المحتلة، حيث شارك الدفاع المدني الفلسطيني بـ 4 فرق إطفاء (20 إطفائيا و4 سيارات إطفاء) من مدن الضفة الغربية.

ولجأت إسرائيل إلى كل من اليونان وقبرص طلبا للمساعدة، حيث أصدر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الإثنين، اندلاع حرائق كبيرة في غابات جبال مدينة القدس، حيث هرعت طائرات وقوات الإطفاء إلى مكان الحرائق، في وقت توجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.

SputnikNews

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