مدير تعليم الأفلاج يدشّن مبادرة الإعلام "بتغريداتنا تنعكس إبداعاتنا"

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تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز والإتقان في المحتوى الإعلامي المنشور

دشّن مدير تعليم الأفلاج، إطلاق الإعلام والاتصال مبادرة "بتغريداتنا تنعكس إبداعاتنا" التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز والإتقان في المحتوى الإعلامي المنشور في حسابات المدارس، وتظهر فيه الجودة والتميز والإتقان.

ويأتي إطلاق الإعلام والاتصال بتعليم الأفلاج تلك المبادرة لما للمدارس والمؤسسات التعليمية من دور تربوي لا ينحصر في العملية التعليمية فقط، والسعي لتحقيق تطوير نوعي للإعلام يمتاز بالجودة بما يحقق التميز والإتقان والإبداع وأهمية نشر ثقافة الإعلام المعتدل الهادف الذي يعكس الجوانب التربوية من خلال رصد وتوثيق مناشط وفعاليات الميدان التربوي التي تتوافق مع رؤية المملكة ۲۰۳۰، وإبراز إنجازات المدرسة والمشاركة الفاعلة مع المجتمع من خلال نشر إبداعات المعلمون والمعلمات وتعزيز اهتمام المجتمع المحلي بالمحتوى الخاص بتغريدات المدارس، وتوظيف الوسائل الإعلامية داخل المدرسة بما يساعد على تنمية مواهب الطلاب والطالبات ومساندة المعلمين والمعلمات وتعزيز القيمة التربوية بطرق أكثر تشويقياً.