تنسيق الثانوية العامة 2021.. موعد بدء المرحلة الأولي ورابط موقع التنسيق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021 يوم السبت المقبل، ويتم التقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الموجود على بوابة مصر الرقمية، أو بوابة الحكومة الإلكترونية.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة يوم السبت المقبل، الموافق 21 أغسطس، ويستمر قبول أوراق الطلاب حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس المقبل.

الحد الأدني لدرجات تنسيق المرحلة الأولي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، إن الحد الأدني لقبول طلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 هو.

شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%.

شعبة الرياضيات (شبعة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%.

الشعبة الأدبية (أدبي) 65%.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أعلن نسب النجاح فى الثانوية العامة كما يلي:

نسبة النجاح الإجمالية فى الثانوية العامة 74%:

نسبة نجاح طلاب الشعبة العلمية 76%.

نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية 70%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالتفصيل

يستطيع طلاب الثانوية العامة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ومعرفة النتيجة التفصيلية، وذلك من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وحتى يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 يج إدخال رقم الجلوس والإسم، ثم تسجيل البريد الإلكتروني والضغط بعدها على زر سجل الآن.

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة2021- تنسيق الكليات

يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني إعتبارًا من يوم السبت المقبل فى تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من مختلف الشعب، وتستطيع الدخول من هنا على رابط تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

يعرض موقع التنسيق الإلكتروني العديد من البيانات الهامة والإرشادات للطلاب وهي دليل الطالب لقواعد تنسيق القبول فى الكليات والمعاهد، ودليل اختبارات القدرات على موقع المجلس الأعلي للجامعات، ودليل الارشادات وأماكن أداء اختبار القدرات.

ويعرض موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا بيانات أرشيفية عن الحدود الدنيا للكليات لكل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية بداية من عامة 2011 وحتى العام الماضي 2020.

ويقدم موقع التسجيل الإلكتروني شرحًا لكيفية الحصول على الرقم السري اللازم لتسجيل رغبات فى موقع التنسيق.

تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي وحجز ونتائج اختبارات القدرات

يعرض موقع التنسيق رابطين أحدهما لتسجيل الرغبات ومازال مكتوبًا أمامه عبارة «التسجيل مغلق»، وكذلك رابط حجز اختبارات القدرات 2021، ومعرفة النتائج التى وردت.

الكليات الحكومية والخاصة المتاحة لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة

نقدم فيما يلي بيان الكليات الحكومية المتاحة لكل من شعب الثانوية العامة بأنواعها « علمي علوم – علمي رياضة – أدبي »، كما نقدم أيضًا أسماء الكليات والجامعات الخاصة المعتمدة كما يلي:

بيان الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم

بيان الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب شعبة الرياضيات - الشعبة الهندسية

بيان الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية وجميع الشعب

قائمة جميع الجامعات والمعاهد المعتمدة فى مصر - الحكومية والخاصة