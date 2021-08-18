"سليمان الحبيب" تحصد جائزة التميز في الرعاية الصحية  "UNIVANTS"

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متفوقة على 150 منافسًا من كبرى المستشفيات والمختبرات والمعاهد حول العالم

في إنجاز جديد حصلت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية على جائزة التميز في الرعاية الصحية "UNIVANTS" لعام 2020، نظير التزام المجموعة بأعلى المعايير في اعتماد وتطبيق برامج الفحص الشامل من خلال المختبرات الطبية، واتباع استراتيجيات العمل الآمن للحصول على نتائج دقيقة في الوقت المناسب، خلال فترة جائحة (Covid-19)؛ الأمر الذي ساهم -بفضل من الله- في الحد من انتشاره، كما أن المجموعة أثبتت أنها من القطاعات الصحية الأكثر تطورًا بقدرتها على توفير حلول آمنة ومبتكرة.

وعبّر البروفيسور د.سليمان الماجد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والتمريض بالمجموعة، عن فخر واعتزاز إدارة المجموعة بهذا الإنجاز الكبير؛ خاصة أنها جاءت بعد التفوق على ما يزيد على "150" منشأة صحية، ضمت كبرى المستشفيات والمختبرات والمعاهد الطبية حول العالم، كما أن الفوز بهذه الجائزة في ظل الظروف الاستثنائية التي خلقتها الجائحة؛ يؤكد قوة ومرونة المجموعة وقدرتها على العطاء في كل الظروف بطواقمها الطبية المدربة والمدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة.

واستطرد البروفيسور د.الماجد قائلًا: "سيمثل هذا الإنجاز دافعًا قويًّا لمضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من النجاحات التي ستنعكس إيجابًا على جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى".

وأضاف أن تقييم المتنافسين على هذه الجائزة تم تحت إشراف ومتابعة 7 كيانات علمية وطبية دولية تضم في عضويتها المنظمة العلمية والطبية لعلوم المختبرات السريرية (AACC)، والاتحاد الدولي للكيمياء السريرية (IFCC)، والرابطة الأوروبية لإدارة الصحة (EHMA)، والجمعية الأمريكية لنظم إدارة المعلومات الصحية (HIMSS)؛ وهو ما يضفي أهمية بالغة وثقلًا لهذه الجائزة، بالإضافة إلى شركة أبوت الطبية.

وأكد أن هذه المسابقة تُعنى بتقييم النظم الصحية التي حققت نتائج ملموسة في مجال تقديم وابتكار الرعاية الصحية، وتمنح لتلك الجهات التي تعمل على تعزيز ودفع سبل التعاون والمثابرة كفريق طبي متعدد التخصصات، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم قطاع الرعاية الصحية وينعكس بالإيجاب على المرضى والمراجعين.

وأثنى البروفيسور الماجد على منسوبي المجموعة الذين بذلوا الكثير من الجهد لتحقيق هذا التميز، وخاصة إدارة الجودة، وإدارة المختبرات الطبية وكل الفِرَق الطبية الأخرى وما قدموه من مبادرات وخدمات جديدة، مثل خدمة فحص فيروس كورونا Covid 19 بتقنية PCR وفقًا لأعلى المعايير العالمية وبأحدث أجهزة RT-PCR عالية الدقة GeneXpert الأمريكي، وغيرها من الخدمات المبتكرة، مع الالتزام الصارم بكل الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب حصدت العديد من الجوائز والاعتمادات الدولية والإقليمية والمحلية؛ أبرزها الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، وثلاث جوائز لتميزها في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد من HIMSS، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، كما حصلت على اعتراف دولي من ISO واعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.