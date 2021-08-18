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"الصحة العالمية": لم تسجل أية إصابة بكورونا حتى الآن

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"الصحة العالمية": كوريا الشمالية لم تسجل أية إصابة بكورونا حتى الآن "الصحة العالمية": لم تسجل أية إصابة بكورونا حتى الآن
كان من المقرر أن تتلقى 1.992.000 جرعة من اللقاحات عبر "كوفاكس"

أظهر تقرير اليوم الأربعاء أن حوالى 36 ألف شخص خضعوا لاختبار المستجد في حتى الآن؛ لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بالفيروس.

ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، أجرت كوريا الشمالية الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 ساكنًا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية.

وبالتالي؛ فإن العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا ارتفع إلى 35.947؛ لكن لم يتم الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن.

وكان من المقرر أن تتلقى كوريا الشمالية 1.992.000 جرعة من لقاحات كورونا عبر مشروع شراء لقاحات كوفيد-19 المشترك الدولي "كوفاكس"، لكن إمدادات اللقاحات لم تبدأ بعد.

ومنحت لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي مؤخرًا، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إعفاء مشروع الدعم الصحي لكوريا الشمالية من العقوبات لمدة سنة إضافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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