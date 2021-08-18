20 شهراً من الجائحة.. الإصابات تقترب من 208 ملايين والوفيات 4.5 مليون

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الولايات المتحدة تصدّرت الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وتلتها الهند

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 208.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و552400.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات التي بلغت فيها 37065890 إصابة و621796 وفاة، وتلتها الهند حيث سجلت 32250679 إصابة و432079 وفاة، وجاءت البرازيل ثالثاً مسجلة 20378570 إصابة و569492 وفاة.