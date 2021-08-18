رئاسة الحرمين: استقبال المعتمرين بالهدايا ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"

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حفاوة وترحيب وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفقًا للإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المعتمرين القادمين من الخارج بكل حفاوة وترحيب، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وفقًا للإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية؛ وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي المهندس أمجد الحازمي، والوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية خالد الشلوي، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي.

وأوضح "جنادي مدخلي" أن الرئاسة ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، قامت بتوزيع الهدايا التذكارية من (مظلات، وسجاد الصلاة، ومراوح كهربائية)، وغيرها من الهدايا التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مبينًا أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ وذلك تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ومواكبة لرؤية المملكة (2030).

وأشار إلى أن الحملة تسير وفق خطة الرئاسة العامة (2024)، ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، وأن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة، لاستشعارهم مسؤوليتهم العظيمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وأكد "مدخلي" حرص واهتمام الرئاسة العامة على مثل هذه المبادرات، التي تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف المسجد الحرام والمسجد النبوي.