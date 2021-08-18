نائب الرئيس الأفغاني يعلن نفسه رئيسًا للبلاد ويطالب الشعب بمقاومة حكم طالبان

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أكد أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني أنهم لم يفقدوا روح النضال «خلافا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي»، وأنهم يرون فرصا هائلة أمامهم لمقاومة طالبان.

وشدد صالح على أنه «الرئيس الشرعي المؤقت»، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وكتب نائب الرئيس الأفغاني على حسابه في «تويتر» يقول إنه طبقا لدستور أفغانستان «في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت للبلاد».

وأفاد أمر الله صالح بأنه يوجد «حاليا داخل أفغانستان وأنا الرئيس الشرعي المؤقت. كما أنني أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم».

ودعا نائب الرئيس الافغاني يوم الثلاثاء مواطني بلاده إلى «الانضمام إلى المقاومة»، والتأكيد للعالم بأن أفغانستان ليست مثل فيتنام، مشيرا إلى ضرورة أن يثبت الأفغان أن بلادهم ليست فيتنام «وأن طالبان لا تشبه الفيتكونغ».