«زى النهارده» ١٨ أغسطس ١٨٥٠ ... وفاة الروائي الفرنسي بلزاك

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يعد الروائي الفرنسي الرائد أونوريه دي بلزاك من مؤسسي تيار الواقعية في الرواية الفرنسية بل وفي الأدب الأوروبى،مع الروائي الفرنسي جوستاف فلوبير صاحب الرواية الشهيرة «مدام بوفاري»، وكان أدب بلزاك بمثابة بانوراما للمجتمع الفرنسي في زمن فترة عودة الملكية، وكان من رواد الأدب الفرنسى في القرن التاسع عشر في الفترة التي أعقبت سقوط نابليون.

وكان أونوريه دي بلزاك روائياً وكاتباً مسرحياً وناقداً أدبياً وناقداً فنياً وكاتباً صحفياً، وقد ترك بصمة كبيرة في الأدب الفرنسى برواياته التي تتعدى الـ٩١ رواية غير مجموعة من القصص القصيرة التي يصل عددها إلى ١٣٧ قصة نشرت ما بين ١٨٢٩ و١٨٥٢. و أونوريه دى بلزاك مولود في ٢٠ مايو عام ١٧٩٩ لعائلة برجوازية غنية، فلقد شغل أبوه برنار فرانسوا بلزاك عدة مناصب سياسية قبل الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ ثم أصبح بعدها وزيراً للبحرية، ثم مدير إمداد وتموين فرقة الجيش الجمهوري الثانية والعشرين في تور، وبالرغم من حالة والديه المادية الميسورة عاش بلزاك طفولة حزينة ودرس بمدرسة تحضيرية داخلية، ثم أقام لست سنوات بمدرسة أوراتوريان فاندوم من عام ١٨٠٧ إلى عام ١٨١٣، وفى ١٨١٤ انتقلت العائلة لباريس، حيث أتم الثانوية والتحق بكلية الحقوق في السوربون، وطغى الأدب على اهتمامه فترك الجامعة وتفرغ للأدب.

وكان في حياته يعاني من الديون بسبب الاستثمار المحفوف المخاطر، وقضى عمره فاراً من دائنيه مختفياً ومتقمصاً أسماء وهمية، وعاش مع العديد من النساء قبل أن يتزوج في ١٨٥٠ الكونتيسة «هانسكا»، إلى أن توفى«زي النهارده» ١٨ أغسطس ١٨٥٠