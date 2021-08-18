أخبار عاجلة

مسلحو "طالبان" يطلقون النار لمنع المواطنين من التسلل إلى مطار كابل -
رئيس الوزراء يحاور عددا من الوفود السياحية داخل معبد الكرنك بالأقصر -
محافظ أسوان ورئيس مصلحة الميكانيكا يبحثان إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين -
دره تكشف كواليس مسلسل «زي القمر» على «نجوم أف.إم» -
رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر» -
"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021 -
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره النمساوي شالينبرغ -
وزيرة البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء «عيون موسى» بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية -
وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي للمشروع القومي لرفع اللياقة البدنية -
حملات مكثفة للتصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول تعليق من رئيس بعد تخطي مباراة وادي دجلة

Print
أول تعليق من رئيس الزمالك بعد تخطي مباراة وادي دجلة أول تعليق من رئيس بعد تخطي مباراة وادي دجلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأبيض على وادي دجلة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام .

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' نلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، والباحث عن التتويج لا بد أن يلعب دائماً على الفور وحصد النقاط الثلاث دون النظر إلى نتائج الآخرين، لكن حتى الآن الدوري لم يُحسم، فما زالت هناك ثلاث مباريات صعبة للزمالك، أمام سيراميكا كليوباترا، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي، وبينهم أندية تصارع من أجل البقاء، وهنا تكمن صعوبة تلك المباريات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللجنة الأوليمبية تهنىء الزمالك على الفوز بالدوري الممتاز

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك

اللي شم ريحة الدوري.. أول لقاء مع طارق السيد بعد تتويج الزمالك