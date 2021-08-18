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أعرب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأبيض على وادي دجلة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام .

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' نلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، والباحث عن التتويج لا بد أن يلعب دائماً على الفور وحصد النقاط الثلاث دون النظر إلى نتائج الآخرين، لكن حتى الآن الدوري لم يُحسم، فما زالت هناك ثلاث مباريات صعبة للزمالك، أمام سيراميكا كليوباترا، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي، وبينهم أندية تصارع من أجل البقاء، وهنا تكمن صعوبة تلك المباريات.