«زي النهارده» في 18 أغسطس 1927 .. محمد الخامس سلطاناً على المغرب

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في 10 أغسطس 1909، وفي الرباط ولد محمد الخامس، الذي جاء سلطاناً على المغرب «زي النهارده»فى 18 أغسطس 1927 بعد وفاة والده يوسف بن الحسن،وقد ظل سلطاناً من 1927 حتى 1957، قبل أن يتغير اللقب من سلطان إلى ملك بدءاً من1957إلى 1961،حيث توفى في 26 فبراير 1961.

وكان محمد الخامس محط استهداف من سلطات الحماية الفرنسية على خلفية دعمه لنضال المغربيين لنيل استقلال المغرب ووصل الأمر إلى حد تهديده وهوبالمنفى بخلعه في حالة رفض الإملاءات الفرنسية،لكنه رفض المقترحات الفرنسية، واندلعت أعمال المقاومة المسلحة المنظمة وتأسس جيش التحرير في 1 أكتوبر 1955 من قبل لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة.

وقررت سلطات الحماية تنحية محمد الخامس، وهو في المنفى وتنصيب ابن عرفة سلطاناًوأعلنت أمريكا وبريطانيا معارضتهما للقرارات الفرنسية، وأدان زعيم الحركة الوطنية علال الفاسي من القاهرة عبر إذاعة«صوت العرب» سياسات الحماية ونفيها لمحمد الخامس،وطالبت جامعة الدول العربية بضرورة استقلال المغرب،ومنذ 21 أغسطس 1953 أظهرت 15 دولة عربية وآسيوية أعضاء في الأمم المتحدة تأييدها لمحمد الخامس ورفضها نفيه وأيدت استقلال المغرب،فضلاً عن أن نفى السلطان زاد من إذكاء نار المقاومة ضد المحتل ورفض المغاربة الاعتراف بابن عرفة سلطاناً، ورضخت السلطات الفرنسية وخلعت ابن عرفة وأعادت محمد الخامس من المنفى في 16 نوفمبر 1955 بعد أن أمضى فيه عامين، وتم توقيع الاستقلال في يوم 2 مارس 1956.