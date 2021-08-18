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رضا عبدالعال : الأهلي انقذ كارتيرون

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رضا عبدالعال : الأهلي انقذ كارتيرون رضا عبدالعال : الأهلي انقذ كارتيرون

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أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بآداء محمد أبوجبل حارس مرمى نادي أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف .

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' محمد أبوجبل حارس مرمى متميز ويعطي الأمان لزملائه في الخط الخلفي، وهو ما لم أشعر به في وجود الحارس محمود عبدالرحيم جنش، فأتمنى أن يلعب '' جبل '' المباريات الثلاث المتبقية أمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي .

واختتم عبدالعال: باتريس كارتيرون أدار المباراة بشكل خاطئ، وأجرى عدة تعديلات على التشكيل، مثل إشراك حازم إمام ومروان حمدي من بداية المباراة، وأرى أن تعادل الأهلي أمام طلائع الجيش '' خدم '' الجهاز الفني للزمالك .

المصرى اليوم

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